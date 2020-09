Riapertura delle scuole, Mattarella a Vo’ Euganeo: “Lockdown lezione sull’importanza dell’istruzione. Necessità della banda larga ovunque” (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel giorno in cui riparte ufficialmente la scuola, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in visita a Vo’ Euganeo, il comune veneto diventato uno dei primi focolai di coronavirus d’Italia, come gesto simbolico di vicinanza. Nel discorso che ha rivolto agli studenti ha parlato del grande ruolo svolto dagli insegnanti durante i mesi di lockdown, dell’emarginazione che hanno sofferto alcuni alunni e dei limiti e delle opportunità della didattica a distanza, che ha mostrato l’esigenza di infrastrutture più potenti. Un pensiero poi è stato rivolto a Willy Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. “Siamo sconvolti per la morte di Willy, pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza – ha detto il Capo dello Stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel giorno in cui riparte ufficialmente la scuola, il presidenteRepubblica Sergiosi è recato in visita a Vo’, il comune veneto diventato uno dei primi focolai di coronavirus d’Italia, come gesto simbolico di vicinanza. Nel discorso che ha rivolto agli studenti ha parlato del grande ruolo svolto dagli insegnanti durante i mesi di lockdown, dell’emarginazione che hanno sofferto alcuni alunni e dei limiti eopportunitàdidattica a distanza, che ha mostrato l’esigenza di infrastrutture più potenti. Un pensiero poi è stato rivolto a Willy Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. “Siamo sconvolti per la morte di Willy, pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza – ha detto il Capo dello Stato ...

Quirinale : #Mattarella: Ripartire da Vo’ Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l’intero Paese. Così com… - agorarai : 'Oggi garantiamo la riapertura delle scuole forse un po' meglio. Abbiamo fornito arredi, abbiamo fatto partire fina… - La7tv : #omnibus @w_rizzetto (Fratelli d'Italia) sottolinea la grande gioia per la riapertura delle #scuola ma anche le mol… - MarcoFinizio74 : RT @Quirinale: #Mattarella: Ripartire da Vo’ Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l’intero Paese. Così come qui a V… - TV7Benevento : MORTARUOLO: ''La riapertura del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Cerreto Sannita è un risultato che… -