Referendum | ex ministro Castelli | Voto No tutta la vita

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Referendum? Voto no, tutta la vita". Anche Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia leghista, spiega che voterà per bocciare in taglio dei parlamentari su cui gli italiani sono chiamati a pronunciarsi il prossimo 20 e 21 settembre. Per lo storico dirigente della Lega Nord "è chiaro che i parlamentari sono troppi, ma serve un disegno organico di riforme, mentre siamo di fronte a una inaccettabile sparata dei 5Stelle che dicono che i parlamentari 'sono tutti fannulloni'". Poi parla dei 'dissidenti' del no nel partito di Salvini: "Lui - dice riferendosi al leader deve essere coerente, per questo voterà sì - ma io credo che l'80% dei nostri elettori voterà no". I deputati e i senatori? Lì penso al 100% di No"

E per le scuole (e per il governo) arriva l’ora della verità. Quasi 6 milioni di studenti torneranno oggi in classe dopo oltre sei mesi e non poteva esserci momento meno indicato da un punto di vista ...

