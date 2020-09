Pedullà conferma: "Milik sempre più lontano dal Napoli..." (Di lunedì 14 settembre 2020) Il destino di Arek Milik sembra si stia delineando proprio in queste ore, con notizie che si susseguono e che confermano come il polacco sia sempre più lontano dalla compagine azzurra. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Il destino di Areksembra si stia delineando proprio in queste ore, con notizie che si susseguono e cheno come il polacco siadalla compagine azzurra.

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà conferma Pedullà: "Il Napoli nelle prossime ore valuterà se accettare 70mln per Koulibaly! La svalutazione avanza, guardate Milik..." CalcioNapoli24 MERCATO: la Reggina incontra l'entourage di un granata, trattativa a buon punto

Prosegue il pressing alto della Reggina su Lamin Jallow, obiettivo numero uno per l'attacco. Secondo infatti il collega Alfredo Pedullà gli amaranto hanno avuto nel pomeriggio un incontro con l'entour ...

MONZA: Galliani prepara il grande colpo

Il Monza prepara l'affondo per Marco Mancosu. "L’orientamento di Adriano Galliani è quello di pagare la clausola di tre milioni per il duttile centrocampista, clausola che scade domenica prossima. Il ...

