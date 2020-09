Nina moric risponde a Fabrizio corona e svela uno scoop su Carlos (Di lunedì 14 settembre 2020) Nina moric non le manda a dire La famiglia corona è sempre più allo sbaraglio. Dopo le dichiarazioni di corona al programma della D’Urso, Nina moric affila gli artigli e parla del figlio Carlos dando una grande notizia. Leggi anche Ascolti tv, “Live Non è la D’Urso” si ferma al 14,5% di share LE PAROLE AMARE DI corona Fabrizio corona è stato ospite al programma TV della Mediaset, trasmesso su Canale5, “Live Non è la D’Urso”. In trasmissione ha parlato anche della ex Nina moric. Il paparazzo galeotto non ha donato parola troppo piacevoli: Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 settembre 2020)non le manda a dire La famigliaè sempre più allo sbaraglio. Dopo le dichiarazioni dial programma della D’Urso,affila gli artigli e parla del figliodando una grande notizia. Leggi anche Ascolti tv, “Live Non è la D’Urso” si ferma al 14,5% di share LE PAROLE AMARE DIè stato ospite al programma TV della Mediaset, trasmesso su Canale5, “Live Non è la D’Urso”. In trasmissione ha parlato anche della ex. Il paparazzo galeotto non ha donato parola troppo piacevoli:è maggiorenne e ha deciso di vivere ...

