Montalbano tolto il sabato sera per favorire la De Filippi? Polemica in Rai

Nuova bufera in Rai. Al centro della polemica Il Commissario Montalbano, tra le fiction più viste in Italia. Una replica della serie con Luca Zingaretti era prevista per sabato 12 settembre ma all’ult ...

L’Unione Montalbano in campo

Finalmente, la ripresa. L’Unione Montalbano torna in campo (è proprio il caso di dire): dalle 9.30 di stamani, infatti, inizierà la preparazione precampionato al "Fagni" di Larciano. Agli ordini del t ...

Nuova bufera in Rai. Al centro della polemica Il Commissario Montalbano, tra le fiction più viste in Italia. Una replica della serie con Luca Zingaretti era prevista per sabato 12 settembre ma all'ultimo è stata rimandata a lunedì 14 settembre. Al suo posto il film Assassinio sull'Orient Express, tratto dal capolavoro di Agata Christie.

Finalmente, la ripresa. L'Unione Montalbano torna in campo (è proprio il caso di dire): dalle 9.30 di stamani, infatti, inizierà la preparazione precampionato al "Fagni" di Larciano.