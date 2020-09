Maserati - Tutti i colori della MC20 (Di lunedì 14 settembre 2020) Per vedere su strada la nuova Maserati MC20 bisognerà attendere ancora qualche mese, ma online è già possibile configurarla. Pur non avendo ancora diramato i listini ufficiali della sua supersportiva, che dovrebbe avere un prezzo di partenza attorno ai 200 mila euro, il Tridente ha pubblicato un configuratore tramite il quale è possibile personalizzare la due posti a motore centrale scegliendo varie colorazioni per la carrozzeria, per gli interni e per i cerchi di lega. Sei colori, combinazioni infinite. Per il momento nel configuratore online sono presenti solo sei colorazioni, le Bianco Audace, Nero Enigma, Rosso Vincente, Giallo Genio, Blu Infinito e Grigio Mistero, ma tramite il nuovo programma FuoriSerie sarà possibile richiedere delle tinte esclusive e delle finiture realizzate a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 settembre 2020) Per vedere su strada la nuovabisognerà attendere ancora qualche mese, ma online è già possibile configurarla. Pur non avendo ancora diramato i listini ufficialisua supersportiva, che dovrebbe avere un prezzo di partenza attorno ai 200 mila euro, il Tridente ha pubblicato un configuratore tramite il quale è possibile personalizzare la due posti a motore centrale scegliendo varie colorazioni per la carrozzeria, per gli interni e per i cerchi di lega. Sei, combinazioni infinite. Per il momento nel configuratore online sono presenti solo sei colorazioni, le Bianco Audace, Nero Enigma, Rosso Vincente, Giallo Genio, Blu Infinito e Grigio Mistero, ma tramite il nuovo programma FuoriSerie sarà possibile richiedere delle tinte esclusive e delle finiture realizzate a ...

chevida : RT @quattroruote: La #Maserati ha pubblicato il configuratore della nuova #MC20: ecco tutti gli optional, le caratteristiche, i colori e le… - quattroruote : La #Maserati ha pubblicato il configuratore della nuova #MC20: ecco tutti gli optional, le caratteristiche, i color… - SimoneCarica : Riecco la marchetta della Maserati per tutti noi che ovviamente ce la possiamo permettere #TuscanGP #Formula1 #F1 #FP3 - TorciaPolitica : RT @StartMagNews: Tutti i progetti di #Maserati. L'articolo di @giusy_caretto - Claugod82 : @finmau1 @OfficialASRoma @Fil_Biafora Verissimo se fosse uguale per tutti...da altre parti non solo si comprano le… -