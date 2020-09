M49 fa litigare i governatori leghisti | no di Veneto | Friuli e Lombardia alla redistribuzione degli orsi del Trentino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) L’orso divide le Regioni leghiste del Nord. Dopo la cattura di M49, che è stato portato nell’area del Casteller, alle porte di Trento, si è posto un problema di sovraffollamento. Perché in quell’area si trovano già l’orsa DJ3 (dal 2011) e M57 (da un paio di settimane) che ha aggredito un carabiniere ad Andalo. Più di tre non ce ne stanno, mentre altri due plantigradi sono ricercati, a seguito di ordinanze del presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. E’ per questo che il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, ha inviato ini carabinieri forestali e tecnici dell’Ispra per valutare le condizioni del Centro faunistico, dove già la presenza di due, quest’estate, aveva suscitato polemiche per gli spazi ristretti. “Sapere che Papillon M49 ...