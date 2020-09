L’ex arbitro Gavillucci contro Nicchi | “Spieghi il contratto da 80 mila euro | dovrebbe dimettersi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) L’exClaudioè intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’ per parlare dei suoi contrasti con il presidente dell’AIA Marcello: “Venerdì mi hanno tolto la tessera dell’AIA tramite la commissione disciplina d’appello. La sentenza di primo grado è stata confermata e la tessera mi è stata revocata per sempre. C’è l’ultimo grado di giudizio, quindi andrò avanti. Il provvedimento è una punizione per aver esercitato il mio diritto a ricorrere al TAR per chiedere un risarcimento per un torto subito. Mi hanno detto che non avrei potuto farlo, come invece fanno tantissimi atleti e società. Non l’ho fatto per tornare in campo, ma perché volevo avere un giudizio dal tribunale civile e non quello sportivo, ...