Le dichiarazioni inesatte o reticenti nel contratto di assicurazione

Leggi su studiocataldi

(Di lunedì 14 settembre 2020) La "percezione" nell'assicuratoLe cause di annullamento della polizza assicurativa L'elemento soggettivoLa coscienza e volontàLe circostanze rilevantiLa "percezione" nell'assicuratoTorna suNelle condizioni di polizza si prevedeva che l'fosse operativa esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'assicurato non avesse ricevuto, alla data di stipula, richiesta risarcitoria alcuna e che l'assicurato non avesse avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. Il ricorso in Cassazione s'incentrava, in via principale, proprio contro l'espressione, secondo la quale, la garanzia fosse operativa per i casi nei quali l'assicurato, oltre a non aver avuto alcuna richiesta risarcitoria, non aveva avuto "percezione, notizia...