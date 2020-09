Il 58% degli italiani farà una vacanza in autunno (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, per gli italiani “il desiderio di vacanza si prolunga fino all'autunno e le previsioni lasciano ben sperare: il 58% di italiani ha in programma infatti almeno un soggiorno in quel periodo”. Lo rivelano i dati Enit-Agenzia Nazionale del Turismo e, stando alle previsioni, saranno “ancora vacanze al mare (57%) o in montagna (48%)”, ma si prevede anche “un ritorno alle città d'arte (42%)”. Tra gli altri tipi di soggiorni ci sono quelli enogastronomici (29%), al lago (29%) e alle terme (28%). Il 33% poi già pensa alle vacanze di Natale, per il 92% in Italia, in particolare in Lombardia, Sicilia, Piemonte e Campania. All'estero, secondo l'Agenzia, “on the top il Nord Europa”. Enit ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, per gli“il desiderio disi prolunga fino all'e le previsioni lasciano ben sperare: il 58% diha in programma infatti almeno un soggiorno in quel periodo”. Lo rivelano i dati Enit-Agenzia Nazionale del Turismo e, stando alle previsioni, saranno “ancora vacanze al mare (57%) o in montagna (48%)”, ma si prevede anche “un ritorno alle città d'arte (42%)”. Tra gli altri tipi di soggiorni ci sono quelli enogastronomici (29%), al lago (29%) e alle terme (28%). Il 33% poi già pensa alle vacanze di Natale, per il 92% in Italia, in particolare in Lombardia, Sicilia, Piemonte e Campania. All'estero, secondo l'Agenzia, “on the top il Nord Europa”. Enit ha ...

Italpress : Il 58% degli italiani farà una vacanza in autunno - romasociale : IL 58% DEGLI ITALIANI ANDRA' IN VACANZA IN AUTUNNO @Roma @RegioneLazio - Italia_Notizie : Nel 2020 turisti dimezzati, ritorno a livelli pre-Covid solo nel 2023. Il 58% degli italiani in vacanza in autunno - fisco24_info : Nel 2020 turisti dimezzati, ritorno a livelli pre-Covid solo nel 2023. Il 58% degli italiani in vacanza in autunno:… - CorriereQ : Enit, il 58% degli italiani in vacanza in autunno -