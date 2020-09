Grande Fratello Vip: Massimiliano Morra (Di lunedì 14 settembre 2020) Massimiliano Morra Massimiliano Morra è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Massimiliano Morra al Gf Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 35. - Data di nascita: 30 luglio 1985. - Luogo di nascita: Napoli. - Status: Fidanzato. - Profilo Instagram: più di 83.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Dopo aver fatto il modello, diventando testimonial di marchi internazionali e nazionali, è stato eletto nel 2010 Il più bello d’Italia. La notorietà è arrivata nel 2013 quando ha esordito sul piccolo schermo, al fianco di Manuela Arcuri, come protagonista maschile di Pupetta – Il Coraggio e la Passione. In seguito, ha recitato con Sabrina Ferilli e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020)è uno dei concorrenti delVip 5.al Gf Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 35. - Data di nascita: 30 luglio 1985. - Luogo di nascita: Napoli. - Status: Fidanzato. - Profilo Instagram: più di 83.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Dopo aver fatto il modello, diventando testimonial di marchi internazionali e nazionali, è stato eletto nel 2010 Il più bello d’Italia. La notorietà è arrivata nel 2013 quando ha esordito sul piccolo schermo, al fianco di Manuela Arcuri, come protagonista maschile di Pupetta – Il Coraggio e la Passione. In seguito, ha recitato con Sabrina Ferilli e ...

