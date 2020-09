‘Gf Vip 5’, prima puntata: ingresso in Casa per 11 concorrenti ed è subito scontro tra i due “ex” Massimiliano Morra e Adua Del Vesco! Volano scintille tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi (Di martedì 15 settembre 2020) Ha riaperto ufficialmente i battenti la porta rossa più famosa d’Italia. Alfonso Signorini, accompagnato dalle immagini della nuova Casa e della prima puntata del Gf datata 14 settembre 2000, ha dato ufficialmente il via alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. “La voglia di divertirci è la stessa di vent’anni fa” ha esordito il conduttore visibilmente emozionato, che ha subito chiamato sul palco i suoi due compagni di avventura, gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Ma non c’è stato tempo per troppe chiacchiere: la trasmissione è entrata subito nel vivo con la presentazione della prima concorrente, la showgirl Matilde Brandi, che dopo l’emozionante videomessaggio delle due figlie ci ha portato alla scoperta della ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 settembre 2020) Ha riaperto ufficialmente i battenti la porta rossa più famosa d’Italia. Alfonso Signorini, accompagnato dalle immagini della nuovae delladel Gf datata 14 settembre 2000, ha dato ufficialmente il via alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. “La voglia di divertirci è la stessa di vent’anni fa” ha esordito il conduttore visibilmente emozionato, che hachiamato sul palco i suoi due compagni di avventura, gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Ma non c’è stato tempo per troppe chiacchiere: la trasmissione è entratanel vivo con la presentazione dellaconcorrente, la showgirl Matilde Brandi, che dopo l’emozionante videomessaggio delle due figlie ci ha portato alla scoperta della ...

strxightvodka : comunque non è normale che avete calcolato di più le cagate che scrivevo sul gf vip che le cose che scrivo normalmente - Eleonor55827916 : IL VERO GF VIP CHE TUTTI NOI CI MERITAVAMO: ???? #gfvip #gifvip2 - IsaeChia : '#GfVip 5', prima puntata: ingresso in Casa per 11 concorrenti ed è subito scontro tra i due “ex”… - LeonardoRavani : Medaset Extra è canale 34, ci passavo ore e ore durante il GF vip 2 ?? #GFVIP - ssnowdaisy : Ho visto tre minuti di gf vip e signorini mi ha snervata come poche cose al mondo, madonna come fate a sentirlo par… -

