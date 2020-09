Ex Ilva di Taranto, al via la cassa integrazione Covid. Nove settimane di sospensione per oltre 8mila dipendenti. Ma il futuro è nelle mani di Arcelor Mittal (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ partita oggi all’Ilva di Taranto la cassa integrazione per un periodo di Nove settimane legata all’epidemia. La sospensione riguarderà fino a un massimo di 8.147 dipendenti scaglionati nei vari turni. In sostanza l’intero organico dello stabilimento ad eccezione dei dirigenti dovrà fermarsi in base alle esigenze della produzione. La nuova sospensione si aggiunge alla precedente di sei settimane che era iniziata il 3 agosto. In realtà il ricorso alla cassa integrazione è iniziata a luglio dell’anno scorso. Dapprima ordinaria per crisi di mercato, da marzo per via del Covid 19. Anche questa volta la procedura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ partita oggi all’dilaper un periodo dilegata all’epidemia. Lariguarderà fino a un massimo di 8.147scaglionati nei vari turni. In sostanza l’intero organico dello stabilimento ad eccezione dei dirigenti dovrà fermarsi in base alle esigenze della produzione. La nuovasi aggiunge alla precedente di seiche era iniziata il 3 agosto. In realtà il ricorso allaè iniziata a luglio dell’anno scorso. Dapprima ordinaria per crisi di mercato, da marzo per via del19. Anche questa volta la procedura ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Taranto Taranto, collinette rifiuti ex Ilva vicino a gravina: in 8 a processo La Gazzetta del Mezzogiorno Ex Ilva: Gualtieri "investimenti siderurgico nel Recovery Plan Italia"

La decarbonizzazione degli impianti a Taranto - dice il ministro - sarà una priorità dei piani di risanamento dopo l'emergenza covid , è in gioco anche la credibilità europea".

Ex Ilva, Gualtieri: il Recovery Plan per la decarbonizzazione dell'impianto di Taranto

"La decarbonizzazione dell'ex Ilva sarà tra le priorità del Recovery Plan italiano". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in occasione dell'iniziativa del Pd dedicata a 'Taranto capitale ...

"La decarbonizzazione dell'ex Ilva sarà tra le priorità del Recovery Plan italiano". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in occasione dell'iniziativa del Pd dedicata a 'Taranto capitale'. La decarbonizzazione degli impianti a Taranto - dice il ministro - sarà una priorità dei piani di risanamento dopo l'emergenza covid, è in gioco anche la credibilità europea.