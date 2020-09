“Due anni di terrore e minacce dai fratelli Bianchi”: le testimonianze da Artena e Colleferro (Di lunedì 14 settembre 2020) I fratelli Bianchi Nove denunce, due processi in corso e diverse istruttorie aperte in procura. I fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, “minacciano” il territorio a ridosso dei Castelli Romani da quasi due anni. Tra risse, spaccio e disprezzo delle regole i “gemelli di Artena”, così soprannominati nel loro paese di origine, sono conosciuti nella zona per le loro “scorribande”. Stando ai racconti della gente del posto raccolti da Repubblica, i Bianchi “picchiano e poi ti ordinano di tenere la bocca chiusa”. “Altrimenti la prossima volta è peggio”. Anche un giovane giocatore di baseball di Colleferro, che racconta di essere stato picchiato da uno dei due Bianchi, dice di non ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) IBianchi Nove denunce, due processi in corso e diverse istruttorie aperte in procura. IBianchi, Marco e Gabriele, arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, “minacciano” il territorio a ridosso dei Castelli Romani da quasi due. Tra risse, spaccio e disprezzo delle regole i “gemelli di”, così soprannominati nel loro paese di origine, sono conosciuti nella zona per le loro “scorribande”. Stando ai racconti della gente del posto raccolti da Repubblica, i Bianchi “picchiano e poi ti ordinano di tenere la bocca chiusa”. “Altrimenti la prossima volta è peggio”. Anche un giovane giocatore di baseball di, che racconta di essere stato picchiato da uno dei due Bianchi, dice di non ...

