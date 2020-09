Coronavirus, lunedì 14 settembre: sono 181 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Su 9mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi – di questi 95 sono a Roma – e zero decessi”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 sono 35 i casi nelle ultime 24h e di questi otto i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato. Undici casi sono collegati ad un cluster dove e’ in corso l’indagine epidemiologica e sei i casi di rientro. Nella Asl Roma 2 sono 40 i casi e tra questi quattro i casi di rientro, due dal Bangladesh, uno dall’Egitto e uno con link alla comunita’ del Peru’. Tre i casi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Su 9mila tamponi oggi nelsi registrano 181– di questi 95a Roma – e zero decessi”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 135 inelle ultime 24h e di questi otto icon link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato. Undicicollegati ad un cluster dove e’ in corso l’indagine epidemiologica e sei idi rientro. Nella Asl Roma 240 ie tra questi quattro idi rientro, due dal Bangladesh, uno dall’Egitto e uno con link alla comunita’ del Peru’. Tre i...

