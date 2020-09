Cecchinato-Edmund in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Marco Cecchinato è opposto a Kyle Edmund al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Dopo Musetti, anche il siciliano è riuscito a superare gli scogli delle qualificazioni, arginando al turno decisivo Kovalik. All’esordio nel main draw lo aspetta il britannico. La sfida è in programma nella giornata di martedì 15 settembre, non prima delle ore 13.00. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Marcoè opposto a Kyleal primo turno degliBNL d’Italia. Dopo Musetti, anche il siciliano è riuscito a superare gli scogli delle qualificazioni, arginando al turno decisivo Kovalik. All’esordio nel main draw lo aspetta il britannico. La sfida è in programma nella giornata di martedì 15 settembre, non prima delle ore 13.00. La copertura televisiva del torneo maschile è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma.

