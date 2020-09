Cast e personaggi di Daredevil 3 su Rai4, nell’ultima stagione il ritorno di Fisk: trame 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Le vicende del diavolo di Hells Kitchen si concludono con Daredevil 3 su Rai4. Da lunedì 14 settembre andranno in onda due episodi settimanali della terza e ultima stagione della serie Marvel che ha per protagonista l’avvocato non vedente Matt Murdock. Il capitolo conclusivo vedere il ritorno del personaggio di Wilson Fisk, accantonato nella scorsa stagione per lasciare spazio alla storyline dedicata alla Mano, Elektra e Punisher – passaggio necessario per portare Daredevil ad unirsi con i supereroi Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist nel crossover The Defenders. Così, nei primi episodi della terza stagione, dopo che il suo peggior nemico Fisk esce di prigione, Matt si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Le vicende del diavolo di Hells Kitchen si concludono con3 su. Da lunedì 14andranno in onda due episodi settimanali della terza e ultimadella serie Marvel che ha per protagonista l’avvocato non vedente Matt Murdock. Il capitolo conclusivo vedere ildelo di Wilson, accantonato nella scorsaper lasciare spazio alla storyline dedicata alla Mano, Elektra e Punisher – passaggio necessario per portaread unirsi con i supereroi Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist nel crossover The Defenders. Così, nei primi episodi della terza, dopo che il suo peggior nemicoesce di prigione, Matt si ...

