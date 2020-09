Alopecia da chemioterapia, contributi per le parrucche dall’Ambito B1 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ambito Territoriale B1 – comprendente i Comuni di Benevento (capofila), Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio – rende noto che è in corso di pubblicazione l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici e/o rimborsi alle donne con Alopecia da chemioterapia finalizzati all’acquisto di parrucche. Il sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico e/o rimborso “una tantum” per l’acquisto della parrucca,quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l’inclusione sociale di chi è affetto da tumore. L’Ambito Territoriale B1 intende, infatti, sostenere le donne affette da Alopecia da chemioterapia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ambito Territoriale B1 – comprendente i Comuni di Benevento (capofila), Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio – rende noto che è in corso di pubblicazione l’Avviso pubblico per l’erogazione dieconomici e/o rimborsi alle donne condafinalizzati all’acquisto di. Il sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico e/o rimborso “una tantum” per l’acquisto della parrucca,quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l’inclusione sociale di chi è affetto da tumore. L’Ambito Territoriale B1 intende, infatti, sostenere le donne affette dada...

