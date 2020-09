Alimentare: firmato accordo Cina-Ue sulle Dop (Di lunedì 14 settembre 2020) BRUXELLES - Ventisei Dop e Igp italiane su cento europee saranno tutelate in Cina, grazie all'accordo tra Pechino e l'Ue firmato stamattina. L'intesa, raggiunta in via di principio a fine 2019, ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) BRUXELLES - Ventisei Dop e Igp italiane su cento europee saranno tutelate in, grazie all'tra Pechino e l'Uestamattina. L'intesa, raggiunta in via di principio a fine 2019, ...

Ue e Cina firmano accordo per la tutela di 100 indicazioni geografiche

Dentro ci sono Parmigiano Reggiano e Mozzarella di Bufala Campana, Prosciutto di Parma e San Daniele, Barolo e Chianti. Insieme ad altre decine di indicazioni geografiche europee, come lo Champagne, e ...

