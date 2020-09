230mila capi contraffatti, Maxi sequestro a Trieste (Di lunedì 14 settembre 2020) Oltre 23 mila tra capi d’abbigliamento e accessori moda contraffatti, che avrebbero potuto fruttare ricavi illeciti per non meno di 20 milioni di euro, sono stati sequestrati nel punto franco nuovo del Porto di Trieste dai funzionari doganali e dai militari della Guardia di Finanza.I capi di abbigliamento, assieme a calzature, mascherine, pelletteria varia e stampe, riconducibili a note case di moda, sono stati rinvenuti nascosti tra merce della stessa tipologia, ma con marchi sconosciuti, a bordo di un tir sbarcato dalla Turchia e diretto nella Repubblica Slovacca. Il titolare della ditta slovacca, cui la merce era destinata, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di contraffazione.L’operazione è stata condotta dall’Ufficio delle Dogane di Trieste e ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 settembre 2020) Oltre 23 mila trad’abbigliamento e accessori moda, che avrebbero potuto fruttare ricavi illeciti per non meno di 20 milioni di euro, sono stati sequestrati nel punto franco nuovo del Porto didai funzionari doganali e dai militari della Guardia di Finanza.Idi abbigliamento, assieme a calzature, mascherine, pelletteria varia e stampe, riconducibili a note case di moda, sono stati rinvenuti nascosti tra merce della stessa tipologia, ma con marchi sconosciuti, a bordo di un tir sbarcato dalla Turchia e diretto nella Repubblica Slovacca. Il titolare della ditta slovacca, cui la merce era destinata, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di contraffazione.L’operazione è stata condotta dall’Ufficio delle Dogane die ...

