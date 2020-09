Vidal | la mossa per andare subito all’Inter

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 settembre 2020) Arturoormai ad un passo dall'Inter. Il cileno del Barcellona sta per dire addio ai catalani e il suo approdo in nerazzurro è ormai una questione di dettaglio. Il centrocampista potrebbe essere già in queste ore a Milan per firmare l'accordo con i nerazzurri. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato lo stesso centrocampista a muoversi in prima persona per velocizzare il tutto.: laperall'Intercaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="654" Arturo(getty images)/captionSecondo quanto afferma Tuttosport,e Conte potrebbero presto riabbracciarsi. Questione di ore o al massimo di pochi giorni. A sbloccare il tutto sarebbe stata la rinuncia del giocatore all'ultimo anno di stipendio a Barcellona, circa 6,5 milioni di euro ...