Tu si Que Vales, concorrente contro Rudy Zerbi: volano parole pesanti (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Ieri sera è iniziata una nuovissima stagione di Tu Si Que Vales. Un grande successo e soprattutto tantissime novità che hanno subito entusiasmato i fan. Nella puntata andata in onda il 12 settembre, però, un concorrente si è rivolto in modo poco educato nei confronti di un giudice. Lucilio Jr Rizzo si esibisce a Tu si que Vales Nel corso della prima puntata di ‘Tu si que Vales’ è salito sul palco un giovane concorrente che si è definito aspirante pianista. Il ventiquattrenne Lucilio Jr Rizzo, compositore di musica classica, non si è risparmiato elogiandosi continuamente. Il ragazzo partenopeo ha raccontato anche di aver composto 300 sonate in pochi mesi. Inoltre, a lasciare la giuria senza parole, il fatto che ... Leggi su controcopertina (Di domenica 13 settembre 2020) Ieri sera è iniziata una nuovissima stagione di Tu Si Que. Un grande successo e soprattutto tantissime novità che hanno subito entusiasmato i fan. Nella puntata andata in onda il 12 settembre, però, unsi è rivolto in modo poco educato nei confronti di un giudice. Lucilio Jr Rizzo si esibisce a Tu si queNel corso della prima puntata di ‘Tu si que’ è salito sul palco un giovaneche si è definito aspirante pianista. Il ventiquattrenne Lucilio Jr Rizzo, compositore di musica classica, non si è risparmiato elogiandosi continuamente. Il ragazzo partenopeo ha raccontato anche di aver composto 300 sonate in pochi mesi. Inoltre, a lasciare la giuria senza, il fatto che ...

fanpage : #TuSiQueVales, Veronica emoziona giuria e pubblico sulle note di 'Hallelujah' - gbenny9699 : RT @uro92029907: TALENT ISLAND al posto di Temptation Island,Tu si que vales mi ha sempre fatto morire dalle risate SCUDERIA SEI IL MOMENTO… - gbenny9699 : RT @eliscrivecose: Vista in TL una foto di Maria De Filippi in una specie di tomba con i fiori attorno penso per un’esibizione a tu si que… - gbenny9699 : RT @inwonderlandda: Amiche: “Esci stasera?” *Inizia Tu Si Que Vales* “No raga ho un impegno” AMICHE VE LA PIGLIATE NDER CULO ANCHE SE NON… - gbenny9699 : RT @rebev_: ADRENALINA DI BENJI E FEDE A TU SI QUE VALES. ditemi che non l'ho sentita solo ioo #TuSiQueVales -