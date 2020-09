Tour de France 2020, Pogacar: “Roglic sembra inarrestabile ma potrebbe saltare” (Di domenica 13 settembre 2020) “Non sai mai cosa può succedere, oggi è saltato Bernal, domani potrebbe saltare Roglic anche se al momento sembra inarrestabile. Credo che il Team Jumbo-Visma abbia preparato bene questa tappa, hanno dominato in lungo e in largo fino a 200 metri dall’arrivo“. Lo ha detto Tadej Pogacar al termine della quindicesima tappa del Tour de France con traguardo a Grand Colombier dove il corridore sloveno ha trionfato davanti a Primoz Roglic. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) “Non sai mai cosa può succedere, oggi è saltato Bernal, domanisaltare Roglic anche se al momento. Credo che il Team Jumbo-Visma abbia preparato bene questa tappa, hanno dominato in lungo e in largo fino a 200 metri dall’arrivo“. Lo ha detto Tadejal termine della quindicesima tappa deldecon traguardo a Grand Colombier dove il corridore sloveno ha trionfato davanti a Primoz Roglic.

