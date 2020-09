Targa per Abba, polemiche dalla Lega: 'Proposta propagandistica' (Di domenica 13 settembre 2020) Fa discutere la Targa che il Comune di Milano vorrebbe apporre al muro del palazzo di via Zuretti presso cui Abba, al secolo Abdul William Guibre, fu ucciso a sprangate nel 2008 da due proprietari di ... Leggi su milanotoday (Di domenica 13 settembre 2020) Fa discutere lache il Comune di Milano vorrebbe apporre al muro del palazzo di via Zuretti presso cui, al secolo Abdul William Guibre, fu ucciso a sprangate nel 2008 da due proprietari di ...

