Sperona e uccide la sorella perchè ha una relazione lgbt | arrestato per omicidio preterintenzionale e violenza aggravata dall’omofobia

(Di domenica 13 settembre 2020) Non poteva accettare che laavesse unacon un'altra donna. Così l'ha inseguita eta: lei, Maria Paola Gaglione, 22 anni, è caduta dallo scooter ed è morta. A bordo c'era anche il transgender con cui aveva unalgtb: Cira che però ha scelto di farsi chiamare Ciro. E' rimasto ferito e, ancora sanguinante a terra, è stato anche picchiato dal fratello della vittima, Antonio Gaglione, 25 anni, fermato dai carabinieri

vladiluxuria : Tragedia nel napoletano, sperona e uccide la sorella perché aveva un compagno trans - La #transfobia uccide - repubblica : Tragedia nel napoletano, sperona e uccide la sorella perché aveva un compagno trans [di DARIO DEL PORTO] [aggiornam… - iacomary97 : RT @vladiluxuria: Tragedia nel napoletano, sperona e uccide la sorella perché aveva un compagno trans - La #transfobia uccide https://t.co… - beretta_gio : Tragedia nel napoletano, sperona e uccide la sorella perché aveva un compagno trans - il_sankarista : La Stampa: Sperona e uccide la sorella perché ha un compagno trans: “Era infetta, volevo darle una lezione”. -

