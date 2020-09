Scuola: Ronzulli (Fi), ‘prima a chiudere e ultima a riaprire, a singhiozzo’ (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – ‘La Scuola è stata la prima a chiudere ed è l’ultima a ripartire, oltretutto a singhiozzo. Il governo si è mosso in ritardo, costringendo sindaci e presidi ad arrangiarsi. Domani non si ripartirà ovunque e si preannuncia caos tra i 60 mila insegnanti che mancano, i banchi che non arriveranno in tempo e le nuove aule non realizzate. Un fallimento tutto annunciato del governo e del ministro Azzolina”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2L'articolo Scuola: Ronzulli (Fi), ‘prima a chiudere e ultima a riaprire, a singhiozzo’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – ‘Laè stata la prima aed è l’a ripartire, oltretutto a singhiozzo. Il governo si è mosso in ritardo, costringendo sindaci e presidi ad arrangiarsi. Domani non si ripartirà ovunque e si preannuncia caos tra i 60 mila insegnanti che mancano, i banchi che non arriveranno in tempo e le nuove aule non realizzate. Un fallimento tutto annunciato del governo e del ministro Azzolina”. Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2L'articolo(Fi), ‘prima a, a singhiozzo’ CalcioWeb.

Tante promesse, poca sostanza: è caos, ma Conte si fa lo spot

Ci siamo: nella giornata di domani, lunedì 14 settembre, si tornerà sui banchi di scuola in gran parte d'Italia. Un appuntamento importantissimo e fondamentale per i ragazzi del nostro Paese, che torn ...

