“Scream” | quinto capitolo in arrivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 settembre 2020) Una delle più celebri saghe cinematografiche horror sta per ritornare. Si tratta di Scream, la serie che dal suo primo omonimo– diretto da Wes Craven e uscito nel 1996 – ha ottenuto un vastissimo seguito. La data d’uscita prevista è il 14 gennaio del 2022. Sarà il primo lavoro dopo circa 11 dall’ultima pellicola, Scream 4 (Wes Craven, 2011). Verrà prodotto dalle case cinematografiche Spyglass Media Group e Paramount Pictures. La casa cinematografica Eagle Pictures si occuperà della distribuzione in Italia. Dallo scorso marzo si erano iniziate a spargere le voci per quanto riguarda un nuovo film. Due giorni fa è arrivata forse una delle notizie che i fan aspettavano di più. Neve Campbell, l’attrice che interpreta la principale protagonista di Scream, Sidney Prescott, si è ...