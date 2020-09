Scena Teatro, la precisazione di Antonello De Rosa e Pasquale Petrosino (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Il Teatro è vita. Così come i sacrifici. Sintetizziamo in questo modo, a circa due mesi dalla conclusione della quarta edizione della rassegna teatrale “Aspettando i Barbuti”, recita la nota di Antonello De Rosa e Pasquale Petrosino: rispettivamente Direttore artistico e Direttore organizzativo della manifestazione.“In qualità di Direttore artistico e Direttore organizzativo della quinta edizione di Aspettando i Barbuti non eravamo a conoscenza del contributo erogato dal comune di Salerno. Non abbiamo percepito un euro e gli artisti presenti (Pino Strabioli, Lalla Esposito, Giò Di Sarno e Rino Di Martino) hanno accettato l’invito esclusivamente per il rapporto di stima ed amicizia che li ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ilè vita. Così come i sacrifici. Sintetizziamo in questo modo, a circa due mesi dalla conclusione della quarta edizione della rassegna teatrale “Aspettando i Barbuti”, recita la nota diDe: rispettivamente Direttore artistico e Direttore organizzativo della manifestazione.“In qualità di Direttore artistico e Direttore organizzativo della quinta edizione di Aspettando i Barbuti non eravamo a conoscenza del contributo erogato dal comune di Salerno. Non abbiamo percepito un euro e gli artisti presenti (Pino Strabioli, Lalla Esposito, Giò Di Sarno e Rino Di Martino) hanno accettato l’invito esclusivamente per il rapporto di stima ed amicizia che li ...

Tenet, al cinema anche in Italia, è stato girato in sette nazioni. Tra i luoghi iconici? La Costiera Amalfitana. Curiosità, location, e trama dell'ultimo film di Nolan Tenet, il nuovo film di Nolan, è ...

Note dal vivo, installazioni e workshop: Glauco Salvo in scena a Villa Mussolini

Il Riccione Ttv Festival oggi continua con la performance del polistrumentista Glauco Salvo, al quale è affidato pure il finissage della mostra fotografica di Beatrice Imperato in corso a Villa Mussol ...

