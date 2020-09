Santori, per una volta "forza sardina". Va al comizio di Di Maio vestito così: un blitz clamoroso (Di domenica 13 settembre 2020) Per una volta Mattia Santori, leader delle Sardine, ha fatto la cosa giusta. Il giovane, da sempre a sostegno della sinistra, si è presentato al comizio di Luigi Di Maio a Cascina (Pisa) con una t-shirt meritevole di applausi. Nella maglietta infatti compariva la scritta: "così NO la piazza che non ci sta". Il leader dei pesciolini ha voluto ribadire il proprio No al taglio dei parlamentari: “Ha rivendicato il Recovery Fund, ma non l'ha portato a casa lui – dice in un video su Facebook– Sappiate quindi che non è uno strumento europeo, ma uno strumento creato apposta per il Movimento 5 stelle”. E continua: “Sostiene che sia un voto contro il palazzo, ma gli accordi di palazzo gli hanno garantito quattro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Per unaMattia, leader delle Sardine, ha fatto la cosa giusta. Il giovane, da sempre a sostegno della sinistra, si è presentato aldi Luigi Dia Cascina (Pisa) con una t-shirt meritevole di applausi. Nella maglietta infatti compariva la scritta: "; NO la piazza che non ci sta". Il leader dei pesciolini ha voluto ribadire il proprio No al taglio dei parlamentari: “Ha rivendicato il Recovery Fund, ma non l'ha portato a casa lui – dice in un video su Facebook– Sappiate quindi che non è uno strumento europeo, ma uno strumento creato apposta per il Movimento 5 stelle”. E continua: “Sostiene che sia un voto contro il palazzo, ma gli accordi di palazzo gli hanno garantito quattro ...

Referendum, M5s in piazza per il Vota Sì Day. La sardina Santori si presenta al comizio di Di Maio in… Il Fatto Quotidiano Lo show del babbo della Ceccardi contro le Sardine: "I fascisti siete voi"

