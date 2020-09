Roma, Zaniolo: riuscito l'intervento di ricostruzione del legamento (Di domenica 13 settembre 2020) Termina l'operazione per Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma è stato sottoposto all'intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Termina l'operazione per Nicolò. Il trequartista dellaè stato sottoposto all'didelcrociato del ginocchio sinistro.

