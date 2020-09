Passione e buona volontà, così è ripartito l'asilo (Di domenica 13 settembre 2020) Gian Micalessin A Caravaggio la "casa lei Melograni"» è attiva da giugno: "La follia? La maestre vestite da alieni" Domani (forse) riaprono le scuole. Per mio figlio Almerigo tre anni e mezzo e i suoi compagni di classe non è una grande novità. Il loro asilo ha ripreso a funzionare, prima come centro estivo e poi come scuola materna, sin dal 22 giugno. Non stralunate gli occhi. Mia moglie, Almerigo ed io non abitiamo né in Svezia, né in Germania. Quando è nato lui ci siamo semplicemente trasferiti da Roma a Caravaggio, un paesino della bergamasca, quaranta chilometri a est di Milano. Qui il Covid ha picchiato duro. Dai primi di marzo a fine aprile le campane suonavano a morto da mattina a sera. Eppure il 19 giugno Barbara Mascaretti, 48 anni, titolare della Casa ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Gian Micalessin A Caravaggio la "casa lei Melograni"»; attiva da giugno: "La follia? La maestre vestite da alieni" Domani (forse) riaprono le scuole. Per mio figlio Almerigo tre anni e mezzo e i suoi compagni di classe non; una grande novità. Il loroha ripreso a funzionare, prima come centro estivo e poi come scuola materna, sin dal 22 giugno. Non stralunate gli occhi. Mia moglie, Almerigo ed io non abitiamo né in Svezia, né in Germania. Quando; nato lui ci siamo semplicemente trasferiti da Roma a Caravaggio, un paesino della bergamasca, quaranta chilometri a est di Milano. Qui il Covid ha picchiato duro. Dai primi di marzo a fine aprile le campane suonavano a morto da mattina a sera. Eppure il 19 giugno Barbara Mascaretti, 48 anni, titolare della Casa ...

