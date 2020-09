Ordigno bellico a Palermo: artificieri pronti all’operazione, evacuate settemila persone (Di domenica 13 settembre 2020) “Noi siamo pronti ad iniziare le procedure di disinnesco. Attendiamo l’ok dalla Prefettura”. Lo riferisce il tenente colonnello Francesco Diati, addetto stampa, IV Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta. Nel cantiere del porto di Palermo in cui e’ stato rinvenuto l’Ordigno statunitense della seconda guerra mondiale da circa 600 libre i militari sono pronti. L’Ordigno e’ stato scoperto in un fortino nascosto dall’erba all’interno del Porto, durante i lavori per il Passante ferroviario. E’ stata imposta , e ancora non e’ stata completata, l’evacuazione di oltre settemila residenti della zona adiacente al ritrovamento della bomba per effettuare le operazioni. “Abbiamo costruito una camera di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) “Noi siamoad iniziare le procedure di disinnesco. Attendiamo l’ok dalla Prefettura”. Lo riferisce il tenente colonnello Francesco Diati, addetto stampa, IV Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta. Nel cantiere del porto diin cui e’ stato rinvenuto l’statunitense della seconda guerra mondiale da circa 600 libre i militari sono. L’e’ stato scoperto in un fortino nascosto dall’erba all’interno del Porto, durante i lavori per il Passante ferroviario. E’ stata imposta , e ancora non e’ stata completata, l’evacuazione di oltreresidenti della zona adiacente al ritrovamento della bomba per effettuare le operazioni. “Abbiamo costruito una camera di ...

SkyTG24 : Disinnesco ordigno bellico a Palermo, evacuate settemila persone - BiczokE : RT @ComunePalermo: #ProtezioneCivilePA Disinnesco ordigno bellico inesploso In corso controlli delle forze dell'ordine a Piazza della Pace… - ComunePalermo : #ProtezioneCivilePA Disinnesco ordigno bellico inesploso In corso controlli delle forze dell'ordine a Piazza della… - crispadafora : RT @SkyTG24: Disinnesco ordigno bellico a Palermo, evacuate settemila persone - pedrolp44860430 : RT @TgrSicilia: Sono iniziate alle 6 a #Palermo le operazioni per il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto al porto. Sono circa 7mila… -