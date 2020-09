Omicidio Maria Paola, Zan (Pd): “Sono sconvolto, legge contro omofobia non più rinviabile” (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA – “Sono sconvolto per quanto accaduto questa notte a Caivano. Non ci sono parole per descrivere l’orrore di questo omicidio. Maria Paola e’ stata assassinata dal fratello perche’ amava Ciro, un ragazzo trans. Il fratello considerava Ciro ‘infetto’ e per questo ha investito la coppia con la propria auto. Ecco in Italia come si muore di transfobia e misoginia”. Cosi’ Alessandro Zan, deputato PD e relatore del ddl contro omotransfobia e misoginia, sull’omicidio di Maria Paola Gaglione, avvenuto questa notte a Caivano. Leggi su dire (Di domenica 13 settembre 2020) ROMA – “Sono sconvolto per quanto accaduto questa notte a Caivano. Non ci sono parole per descrivere l’orrore di questo omicidio. Maria Paola e’ stata assassinata dal fratello perche’ amava Ciro, un ragazzo trans. Il fratello considerava Ciro ‘infetto’ e per questo ha investito la coppia con la propria auto. Ecco in Italia come si muore di transfobia e misoginia”. Cosi’ Alessandro Zan, deputato PD e relatore del ddl contro omotransfobia e misoginia, sull’omicidio di Maria Paola Gaglione, avvenuto questa notte a Caivano.

