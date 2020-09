Meloni: «Hanno dato i nomi dei malati di tumore a Lopalco per fargli chiedere i voti. Vergogna» (Di domenica 13 settembre 2020) «Finti tecnici pagati con 100.000 euro all’anno per farsi la campagna elettorale, come i Lopalco. Una Vergogna i santini mandati ai malati oncologici, con i bigliettini di Lopalco. Vogliamo sapere chi ha tirato fuori le liste dei malati oncologici. Vogliamo sapere chi ha dato quelle liste. I dati dei malati sono segreti. È un reato diffonderli». Lo ha detto Giorgia Meloni a Bari, al comizio del centrodestra per Raffaele Fitto presidente della Regione. Giorgia Meloni: «Se votate per interesse, scegliete il Pd» «Vogliamo che a capo delle istituzioni ci sia gente che sa di cosa parla. Vi chiediamo di sostenerci. Perciò, vi chiediamo di sostenere Raffaele, di sostenere Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020) «Finti tecnici pagati con 100.000 euro all’anno per farsi la campagna elettorale, come i. Unai santini mandati aioncologici, con i bigliettini di. Vogliamo sapere chi ha tirato fuori le liste deioncologici. Vogliamo sapere chi haquelle liste. I dati deisono segreti. È un reato diffonderli». Lo ha detto Giorgiaa Bari, al comizio del centrodestra per Raffaele Fitto presidente della Regione. Giorgia: «Se votate per interesse, scegliete il Pd» «Vogliamo che a capo delle istituzioni ci sia gente che sa di cosa parla. Vi chiediamo di sostenerci. Perciò, vi chiediamo di sostenere Raffaele, di sostenere Fratelli ...

