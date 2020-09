Maria Paola Gaglione, il compagno Ciro: "Non riesco più a immaginare la mia vita senza te" (Di domenica 13 settembre 2020) E' una tragedia difficile da comprendere a accettare quella consumatasi tra Caivano e Acerra. E lo è soprattutto per Ciro , il ragazzo trans compagno della 22enne Maria Paola Gaglione . Erano insieme ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) E' una tragedia difficile da comprendere a accettare quella consumatasi tra Caivano e Acerra. E lo è soprattutto per, il ragazzo transdella 22enne. Erano insieme ...

SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - nzingaretti : A Caivano, in provincia di Napoli, Maria Paola è stata uccisa da suo fratello perché aveva una relazione con un rag… - FrancescoPonzin : RT @isentinelli: Presto insieme a tante altre realtà lanceremo una grande manifestazione di piazza a Milano contro l'omobitransfobia. Per… - StefanoBrigante : RT @meb: Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette, ma occorre ch… -