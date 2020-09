(Di domenica 13 settembre 2020) Paoloha vissuto la sua carriera indossando sempre due colori, il rosso ed il nero. Lo storico capitano oggi riveste il ruolo di direttore tecnico e il suo operato fin qui sembra ora dare i suoi frutti. Dopo momenti sicuramente non semplici ora ilvuole ripartire dalla freschezza di Sandro Tonali e dall'esperienza di Ibra. Il tutto condito con l'unione del gruppo creata da Stefano Pioli.SI RIMETTE LADELSCHERZALo stesso direttore tecnico in questi giorni ha fatto sognare isui social.ha postato una foto con indosso ladele isi sono scatenati nei commenti. Tra i tanti anche Francesco ...

GraziaMarocco : RT @PianetaMilan: La foto di #Maldini con la maglia del #Milan non è passata inosservata... Ecco i messaggi di #Totti, #Terry, #Puyol, #Riv… - Tito141092 : RT @PBPcalcio: Così Paolo #Maldini su instagram con la nuova seconda maglia. Ecco, la prima foto è da brividi. #PM3?? - ItaSportPress : Maldini con la seconda maglia del Milan, il commento di Totti infiamma i tifosi - - Andryisxe81 : RT @PBPcalcio: Così Paolo #Maldini su instagram con la nuova seconda maglia. Ecco, la prima foto è da brividi. #PM3?? - news24_napoli : Maldini posa con la maglia del Milan: pioggia di leggende nei commenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini con

La foto di Paolo Maldini con la maglia away del Milan ha fatto scattare una pioggia di commenti di ex calciatori Paolo Maldini si è mostrato con indosso la maglia da trasferta del Milan griffata Puma, ...In quanti ruoli può giocare Brahim Diaz? Secondo Paolo Maldini tre, in teoria anche di più, nella realtà forse soltanto due. Vero, quand’era nelle giovanili del ...