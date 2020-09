Leicester | cross di Praet e gol di Castagne | che esordio per gli ex Serie A VIDEO

(Di domenica 13 settembre 2020) LaA di ieri protagonista nella Premier League di oggi. Ilsi gode Dennise Timothy, rispettivamente ex di Sampdoria e Atalanta, che hanno fabbricato la rete del vantaggio delle Foxes contro il West Bromwich all’in Premier League. Da undi, è nato il gol di testa diin un movimento che tante volte abbiamo visto fare all’Atalanta. Un asse belga che funziona. Ma soprattutto due acquisti azzeccati dal nostro campionato.

sportface2016 : #WbaLei, che esordio per #Praet e #Castagne -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester cross

Sportface.it

Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX al momento il rilancio è minimo, con il club scozzese che offre 6 milioni di euro: la Samp ne chiede almeno 4 in più. Anche il Leicester City ha fatto un so ...