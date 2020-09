Greenwood ancora nei guai | circola video dove inala gas esilarante…

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 settembre 2020) Dopo i recenti fatti che lo hanno visto coinvolto con la maglia della Nazionale, Masontorna a far parlare di sé. Questa volta per unche risale ad alcune settimane fa, almeno stando al The Sun, e che lo vedere gas esilarante., ilscandaloCome scrive il tabloid britannico, l'attaccante del Manchester United Masonsi è mostrato in un filmato che ha presto fatto il giro del web mentregas esilarante. I fatti risalgono ad alcune settimane fa e sembra che con lui ci fosse anche una ragazza. Nelle immagini si vede come il calciatore sia intento a gonfiare il palloncino con uno strumento particolare.Come noto, quando vieneto quel tipo di gas, una persona sviluppa rapidamente ...