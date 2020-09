Grande Fratello, vent'anni fa la prima volta. Segnata da un mezzo flop (Di domenica 13 settembre 2020) Quando il mattino dopo tutti si fiondarono a controllare gli ascolti, un clima di gelo calò in casa Mediaset. La primissima puntata del Grande Fratello era stata infatti superata dallo show di Rai1 Fantastica Italiana. 5,452 milioni contro i 5,521 milioni totalizzati da Mara Venier e Massimo Lopez, nonostante uno share che – anche grazie alle durate differenti – premiò Canale 5 (24,78 vs 23,75%). Numero più, numero meno, il responso venne considerato un mezzo disastro. Tutti si aspettavano una partenza sbanca Auditel e i 5 milioni che, al contempo, era riuscito a realizzare Rai2 con il film Delitti inquietanti non fece altro che incrementare l’amarezza.Il 14 settembre del 2000 era un giovedì. Canale 5 arrivava da mesi di promo distribuiti su tutto il palinsesto. “La tv non ... Leggi su blogo (Di domenica 13 settembre 2020) Quando il mattino dopo tutti si fiondarono a controllare gli ascolti, un clima di gelo calò in casa Mediaset. La primissima puntata delera stata infatti superata dallo show di Rai1 Fantastica Italiana. 5,452 milioni contro i 5,521 milioni totalizzati da Mara Venier e Massimo Lopez, nonostante uno share che – anche grazie alle durate differenti – premiò Canale 5 (24,78 vs 23,75%). Numero più, numero meno, il responso venne considerato undisastro. Tutti si aspettavano una partenza sbanca Auditel e i 5 milioni che, al contempo, era riuscito a realizzare Rai2 con il film Delitti inquietanti non fece altro che incrementare l’amarezza.Il 14 settembre del 2000 era un giovedì. Canale 5 arrivava da mesi di promo distribuiti su tutto il palinsesto. “La tv non ...

