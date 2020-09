Golf, Safeway Open 2020: tanto equilibrio a un giro dal termine, possono vincere ancora in 17 (Di domenica 13 settembre 2020) Combattuto ed in bilico sino all’ultimo giro il Safeway Open 2020, che vede in vetta ben tre Golfisti. Si tratta di Brian Stuard, James Hahn e Cameron Percy, leader del primo evento del PGA Tour 2020/2021 con 200 (-16). In quarta posizione con 201 (-15) troviamo invece Sam Burns insieme a Harry Higgs e Kristoffer Ventura, ma in quel di Napa (California) sono ben diciassette i giocatori in corsa per la vittoria finale. Non figura tra questi Phil Mickelson, che con 208 (-8), staziona in 43esima piazza. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Combattuto ed in bilico sino all’ultimoil, che vede in vetta ben treisti. Si tratta di Brian Stuard, James Hahn e Cameron Percy, leader del primo evento del PGA Tour/2021 con 200 (-16). In quarta posizione con 201 (-15) troviamo invece Sam Burns insieme a Harry Higgs e Kristoffer Ventura, ma in quel di Napa (California) sono ben diciassette i giocatori in corsa per la vittoria finale. Non figura tra questi Phil Mickelson, che con 208 (-8), staziona in 43esima piazza.

RaiSport : #SafewayOpen, #Burns leader. #Mickelson rimonta L'americano in testa in California. Out #Lowry, #Garcia e #Spieth… - sportface2016 : #golf #PGATour Sorprese al #SafewayOpen: #Burns leader, fuori #Garcia, #Lowry e #Spieth - RaiSport : Ai #SafewayOpenKnoxleader, convince il giovane #Bhatia In #California falsa partenza #Mickelson, #Garcia, #Furyk e… -