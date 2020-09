Cus Ancona | esordio a Cingoli poi il Corinaldo e il derby con l' Ascoli

Ca5Anteprima : Cus Ancona, il calendario: esordio a Cingoli, poi il Corinaldo - vivereancona : Cus Ancona calcio: Lâ??esordio a Cingoli poi in casa con il Corinaldo a seguire il derby con lâ??Ascoli… - cusancona : Calcio a 5: Negativi i test sierologici in casa Cus Ancona C5 - -

Ultime Notizie dalla rete : Cus Ancona

Youtvrs

2' di lettura Ancona 13/09/2020 - Usciti i calendari per il campionato nazionale di serie B di calcio a cinque con il Cus Ancona Sono usciti i calendari per quello che riguarda il campionato nazionale ...Non è certamente una sorpresa, dopo il titolo indoor dei 60 metri ad Ancona, ma l’11.87 della batteria, sospinta da un vento di +0.9, conferma che la portacolori del Cus Torino sa divertirsi anche in ...