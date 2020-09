Covid-19, Oms: “Non salutatevi con i gomiti, è pericoloso!” (Di domenica 13 settembre 2020) Covid-19, Oms cambia le linee guida e mette tutti in guardia sul salutarsi con il gomito, che è ritenuto un gesto estremamente pericoloso. Il Covid-19 sta continuando la sua espansione planetaria. La malattia originaria di Wuhan non sta rallentando e anzi, ora torna con rinnovato vigore anche nelle zone che sembravano aver già passato il … L'articolo Covid-19, Oms: “Non salutatevi con i gomiti, è pericoloso!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020)-19, Oms cambia le linee guida e mette tutti in guardia sul salutarsi con il gomito, che è ritenuto un gesto estremamente pericoloso. Il-19 sta continuando la sua espansione planetaria. La malattia originaria di Wuhan non sta rallentando e anzi, ora torna con rinnovato vigore anche nelle zone che sembravano aver già passato il … L'articolo-19, Oms: “Noncon i, è pericoloso!” proviene da www.inews24.it.

