Coronavirus, focolaio a Polignano: il sindaco impone mascherina obbligatoria e coprifuoco notturno (Di domenica 13 settembre 2020) Ordinanza per far fronte al focolaio che si è sviluppato nell'azienda ortofrutticola 'Sop' in cui finora sono stati accertati 108 casi di contagio Leggi su repubblica (Di domenica 13 settembre 2020) Ordinanza per far fronte alche si è sviluppato nell'azienda ortofrutticola 'Sop' in cui finora sono stati accertati 108 casi di contagio

I contagi in divisa salgono a sette: sette carabinieri di Sulmona, tre della Radiomobile e quattro della stazione, che sono risultati positivi al Covid-19. Un focolaio esterno e circoscritto, perché l ...

Per far fronte al focolaio di Coronavirus che si è sviluppato nell'azienda ortofrutticola 'Sop', a Polignano a Mare, in cui finora sono stati accertati 108 casi di contagio, il sindaco Domenico Vitto ...

