Coronavirus, contagi stabili. Rt in aumento di 0,4 con riapertura delle scuole

Calano leggermente i contagi per Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi casi.

Coronavirus Veneto, altri 76 contagi nella notte e una vittima. I positivi sfiorano quota tremila Il bollettino

In totale i positivi in Veneto da inizio pandemia sono 24.809, gli attualmente positivi sono 2.967. Le vittime 2.142. Ricoverati in area non critica 153 pazienti, 13 invece si trovano in terapia inten ...

