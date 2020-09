Coronavirus | +10 miliardi di spesa a casa con lo smart working

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 13 settembre 2020) Il lockdown prima e lodopo fanno aumentare di 10di euro laalimentare nelle case degli italiani nel 2020 per effetto del maggior tempo fra le mura died in cucina: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea in occasione del rientro adalle vacanze per la stragrande maggioranza degli italiani segnato per molti dallo. “Si è verificato un aumento del 9,2% del valore dei acquisti alimentari nei primi sei mesi dell’anno secondo un trend positivo che – sottolinea la Coldiretti in una nota – ha visto un rallentamento nella seconda parte dell’anno, anche legato all’effetto scorte. Lo...