(Di domenica 13 settembre 2020) Milano, 13 settembre 2020 - " Dadel". Si sono fatti sentire ieri mattina i dipendenti del supermercato di via Della Ferrera nel quartiere di Ronchetto sul Naviglio, ancora ...

qn_giorno : Chiude il #Simply, i lavoratori: 'Noi, da eroi del Covid a disoccupati' #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude Simply

IL GIORNO

Milano, 13 settembre 2020 - "Da eroi del Covid a disoccupati". Si sono fatti sentire ieri mattina i dipendenti del supermercato di via Della Ferrera nel quartiere di Ronchetto sul Naviglio, ancora con ...La notizia è arrivata ieri, come una doccia fredda, mentre lavoratori e sindacati erano in assemblea. A precederla giorni di incertezza e di forniture che avevano smesso di arrivare nei magazzini dei ...