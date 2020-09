Calciomercato Juventus: assalto a Marcelo per beffare l’Inter (Di domenica 13 settembre 2020) La Juventus è molto attiva sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto dell’attacco. Dopo l’accordo trovato per la cessione di Gonzalo Higuain, in partenza per l’Inter Miami di David Beckham, i bianconeri devono trovare al più presto un sostituto giovane e di qualità. Paratici, però, oltre a pensare a un centravanti (da Suarez a Dzeko ha tante trattative in ballo), starebbe lavorando attivamente anche su altri fronti. Insieme al vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, il direttore sportivo bianconero starebbe lavorando duramente per portare tutti gli innesti che Andrea Pirlo ha richiesto per creare la sua nuova Juventus. Uno dei reparti che necessita maggiormente di manforte è sicuramente la difesa ed ecco che allora il nome di Marcelo diventa ancora ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) Laè molto attiva sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto dell’attacco. Dopo l’accordo trovato per la cessione di Gonzalo Higuain, in partenza per l’Inter Miami di David Beckham, i bianconeri devono trovare al più presto un sostituto giovane e di qualità. Paratici, però, oltre a pensare a un centravanti (da Suarez a Dzeko ha tante trattative in ballo), starebbe lavorando attivamente anche su altri fronti. Insieme al vicepresidente della, Pavel Nedved, il direttore sportivo bianconero starebbe lavorando duramente per portare tutti gli innesti che Andrea Pirlo ha richiesto per creare la sua nuova. Uno dei reparti che necessita maggiormente di manforte è sicuramente la difesa ed ecco che allora il nome didiventa ancora ...

