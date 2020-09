Bayern Monaco, Flick fa eco a Coman: “Giocatori motivati per fare Triplete bis” (Di domenica 13 settembre 2020) Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di fermare i suoi successi. Dopo essere riuscita nell'impresa del Triplete, il tedeschi sognano ancora in grande. Prima la Supercoppa Europea contro il Siviglia, poi la nuova stagione da vivere ancora da protagonisti. Dopo le parole di Coman, arrivano anche quelle del mister Hansi Flick riportate dal profilo Twitter Bayern e Germania.Flick: "Giocatori vogliono ancora il Triplete"caption id="attachment 1011359" align="alignnone" width="788" Lewandowski (getty images)/caption"Non credo che la squadra avrà problemi di motivazione dopo i grandi risultati della passata annata", ha detto Flick senza dubbi rispondendo ad una domanda sulla possibilità di vedere la squadra appagata dopo i ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Ilnon ha alcuna intenzione di fermare i suoi successi. Dopo essere riuscita nell'impresa del, il tedeschi sognano ancora in grande. Prima la Supercoppa Europea contro il Siviglia, poi la nuova stagione da vivere ancora da protagonisti. Dopo le parole di, arrivano anche quelle del mister Hansiriportate dal profilo Twittere Germania.: "Giocatori vogliono ancora il"caption id="attachment 1011359" align="alignnone" width="788" Lewandowski (getty images)/caption"Non credo che la squadra avrà problemi di motivazione dopo i grandi risultati della passata annata", ha dettosenza dubbi rispondendo ad una domanda sulla possibilità di vedere la squadra appagata dopo i ...

