Asl: sei nuovi casi a Pontecagnano, 11 in totale (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 11 i casi positivi registrati dall'ultimo aggiornamento di ieri dell'Asl fino a questo momento, in provincia di Salerno così distinti: 6 positivi a Pontecagnano (trattasi di un unico gruppo di contatti famigliari di un nucleo precedentemente positivo), 1 a Fisciano, 1 a Baronissi, 1 a Eboli, 1 a Caselle in Pittari, 1 a Colliano. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati oltre 400. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Asl sei Movida e controlli: carabinieri e Asl in azione. Sei le persone denunciate ArezzoNotizie Coronavirus: 91 nuovi casi e un decesso

Domenica 13 settembre 2020 33 guarigioni. 35 positivi solo nella Asl Toscana nord ovest. Studio USA sui contagi al ristorante, Confcommercio: "In quelli italiani non si è generato ad oggi alcun focola ...

Coronavirus, sei positivi dopo una festa in parrocchia nel torinese

Sei persone sono risultate positive al coronavirus e due sono in isolamento dopo una festa parrocchiale organizzata alcuni giorni fa in una chiesa ad Avigliana, in provincia di Torino. Secondo quanto ...

Sei persone sono risultate positive al coronavirus e due sono in isolamento dopo una festa parrocchiale organizzata alcuni giorni fa in una chiesa ad Avigliana, in provincia di Torino. Secondo quanto ...