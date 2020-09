Vasco Rossi a Trento nel 2021? L’agenzia smentisce | “Nessuna conferma” | la nota ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 settembre 2020) Un concerto dinel? La notizia è rimbalzata su varie testate e in vari post sui social. L’indiscrezione è esplosa dopo un moto di entusiasmo del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti che, in un comunicato diffuso su Facebook, aveva annunciato insieme al candidato sindaco Andrea Merler l’arrivo del rocker di Zocca nel capoluogo trentino. Tuttavia la notizia è destinata a rientrare in quanto, per chiarire la vicenda, è intervenuta l’agenzia Intersuoni SRL nelle persone di Ettore Caretta e Fausto Bonfanti. Nella, pubblicata anche sul quotidiano locale Il Dolomiti, si legge che si tratta di un equivoco. L’agenzia, infatti, spiega che il nome diera stato fatto insieme ...